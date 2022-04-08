Duyarlı vatandaş cüzdanı sahibine teslim etti

Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Güreci; "Sapanca Kapalı Pazar yerinde bir vatandaş içinde bir miktar paranın bulunduğu cüzdanı Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüze teslim etti. Tarafımızdan yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda cüzdan sahibine ulaşarak cüzdanını teslim ettik. Vatandaşımızın alışveriş yaparken düşürdüğü cüzdanını bulup bize teslim eden duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyor ve kendisini bu davranışından dolayı kutluyoruz diye belirtti. Cüzdan sahibi eksiksiz olarak cüzdanını teslim alıp bulan vatandaşa teşekkür ve hayır dualarını etti.

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