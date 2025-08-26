Duyarlı Şoför, Fenalaşan Çocuk Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Duyarlı Şoför, Fenalaşan Çocuk Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir belediye otobüsü şoförü, seyir halindeyken fenalaşan bir çocuk yolcusunu güzergahını değiştirerek en yakın hastaneye ulaştırdı. O anlar araç içi kameraya yansıdı.

Eskişehir'de belediye otobüs şoförü, fenalaşan çocuk yolcuyu güzergahını değiştirerek en yakın hastaneye ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinin Çukurhisar-Eskişehir seferini yapan "S58" numaralı hatta yolculuk yapan bir çocuk, araç seyir halindeyken fenalaştı.

Durumu fark eden 13 yıldır görev yapan şoför Hasan Uyanık, zaman kaybetmeden güzergahını değiştirerek, rahatsızlanan çocuğu kentteki özel bir hastaneye ulaştırdı.

Sürücünün çocuğu hastaneye ulaştırdığı anlar, otobüsün araç içi kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, ayakta yolculuk yapan erkek çocuğunun fenalaştığı, yakını tarafından bir koltuğa oturtulduğu, araçtaki diğer yolcuların rahatsızlanan çocuğa yardım ettiği esnada sürücü Uyanık'ın otobüsü kentteki bir özel hastanenin önüne getirdiği yer aldı.

Kayıtlarda ayrıca rahatsızlanan çocuğun bir kişi tarafından kucaklanarak hastaneye ulaştırıldığı görülüyor.

Duyarlı otobüs sürücüsü Hasan Uyanık, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce tarafından makamda kabul edildi.

Başkan Ünlüce, örnek davranışı nedeniyle şoför Hasan Uyanık'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.