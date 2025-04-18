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Duyarlı Balıkçı Sazanı Ekskavatörle Kurtardı

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Edirne'de amatör balıkçı Özgenç Dirmenci, yumurtlama dönemi olduğu için avlanması yasak olan sazan balığını ekskavatör yardımıyla sudan çıkararak, geri suya bıraktı.

Sazanı ekskavatörle kurtarıp serbest bıraktı

Duyarlı balıkçıdan örnek davranış

Tuttuğu sazan balığını suya geri bıraktı

EDİRNE - Edirne'de Meriç Nehri'nde balık tutmaya giden amatör olta balıkçısı Özgenç Dirmenci, ilginç bir olayla karşılaştı. Turna balığı yakalamak isteyen Dirmenci, oltasına sırt yüzgecinden sazan balığı takıldı. Yumurtlama dönemi olması sebebiyle avlanması yasak olan sazan, suya geri bırakıldı.

Havanın güzel olmasını fırsat bilerek Meriç Nehri kenarına giden Amatör Olta Balıkçısı Özgenç Dirmenci, karşılaştığı manzara karşısında şaşırıp kaldı. Balığı sudan çıkarmak için kepçesini evde unuttuğunu fark eden Dirmenci, ekskavatörden yardım istedi ve iş makinesi operatörünün desteğiyle sazanı sudan çıkardı. Balığın yumurta dolu olduğunu gören Dirmenci, av yasağına uymak adına sazanı tekrar nehre bıraktı. Olta balıkçısı Dirmenci, yaşanan o anları sosyal medyada paylaştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - Güncel
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