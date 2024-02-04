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Duvarlara 'Döneceğiz' Yazanlar Osmaniye'de Yuvalarına Dönüyor

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Depremin vurduğu Osmaniye'de 650 dairenin yıkıldığı ve 283 kişinin hayatını kaybettiği mahallede, duvarlara 'Döneceğiz' yazan mahalle sakinleri, tadilatların ardından yeniden yuvalarına dönüyorlar.

Duvarlara "Döneceğiz" diye yazmışlardı, yuvalarına dönüyorlar

Duvarlara yazılan 'Döneceğiz' sözünün hayat bulduğu Osmaniye'de vatandaşlar, yuvalarına dönmeye devam ediyorlar

Depremde 650 dairenin yıkıldığı o mahallenin sakinleri geri dönüyor

OSMANİYE - Depremin vurduğu Osmaniye'de 650 dairenin yıkıldığı ve 283 kişinin hayatını kaybettiği mahallede depremin ardından duvarlara "Döneceğiz" diye yazan mahalle sakinleri, tadilatların ardından yeniden yuvalarına dönüyorlar.

Asrın felaketinden etkilenen ve çık sayıda insanın yaşamını yitirdiği Osmaniye'de yerinde dönüşüm ve az hasarlı binaların tadilat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremin ardından evlerini terk ederek, duvarlara "Döneceğiz" diye not bırakan mahalle sakinleri şimdi dönüş yolunda. Asrın felaketinde 650 dairenin yıkıldığı ve 283 kişinin hayatını kaybettiği kent merkezinde bulunan Rahime Hatun Mahallesi'nde vatandaşlar, yuvalarına yeniden dönmenin heyecanını yaşıyor.

20 yıldır mahalledeki Burak Apartmanında oturan Tufan Toklu (70), dairelerin tadilat işlemlerini hızlı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, "Rahime hatun mahallesi 9086 sokak Burak Apartmanında ikamet etmekteyim. Evimiz az hasarlı oldu. Şimdi en sıkı şekilde ustalara çevre arızalarını hasarını yaptırıp tekrar içine mutlu huzurlu oturmak istiyoruz. Yavaş yavaş herkes eksikliklerini yaptırıyor. Yandaki apartmanlarda aynı şekilde bizden önce başlamışlardı. Biz biraz geç başladık ama hızlı bir şekilde yaptırıyoruz evimizi. Eski halini alacak, merkezde kaldık, burası Osmaniye'nin en kıymetli yeri. 20 seneden beri burada otuyorum. Komşularımızı tabii ki çok özlüyoruz. Depremde acı şekilde ayrıldık. Çok üzüldük, zaman zaman görüşüyoruz ama tekrar kavuşacağız" dedi.

"Mahallemiz en kısa zamanda tekrardan ayağa kalkacak"

Mahalledeki çalışmalar hakkında bilgiler veren mahalle muhtarı İsa Kama ise "Depremden önceki nüfus sayımız genel olarak büyüklü küçüklü 28 bin civardaydı. Depremden sonra ise şimdiki göç haliyle 25 bin civarına düştü. Tekrardan, yeniden Rahime Hatun Mahallesi eski haline huzurlu ve ailevi bir şekilde kavuşacağına inanıyoruz. Yerinde dönüşümler başladı, müracaatlar başladı. Orta hasarlı, hafif hasarlı binalarımızda tadilata başlandı ve bitme aşamasında. Şu an bazı sakinlerimiz göçme aşamasında. Bu deprem birlik ve beraberlikle atlatıldı. Kardeşlikle atlatıldı, mahallemiz en kısa zamanda tekrardan ayağa kalkacak inşallah. Orta hasarlı binamız yüzün üzerinde. Onlarda tadilatlara başladı ve onlarda bitme aşamasında. Hafif hasarlılardaki vatandaşlarımız evlerine girdi zaten. Dışarıdaki göç sayılarımız artık yavaş yavaş geri mahallesine kavuşacak. Bizim mahallemizde 650 tane dairemiz yıkıldı, 283 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Eski haline mahallemiz inşallah tekrardan kavuşacak. Bizim mahallemizden dışarıya göçmüş insanlarımız kendi evlerindeki turşularını, yataklarını, yorganlarını götürmedi. Çünkü umutları var, bir an önce tadilat yaptırmak, biran önce kendi mahallelerine dönmek, kavuşmak için çabalıyor. Çünkü burada bir şeyler yaşadılar, bunu anımsamak için kendileri bir an önce yerlerine kavuşacak. Turşularını, yataklarını almadılar. Çünkü umutları var insanların. Tadilatlar gece gündüz hızlı bir şekilde yapılıyor burada" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Osmaniye Deprem Yaşam Güncel Haberler

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