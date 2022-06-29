Duvarını kırıp, girdikleri iş yerinden 300 bin liralık sigara çaldılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Duvarını kırıp, girdikleri iş yerinden 300 bin liralık sigara çaldılar

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Duvarını kırıp, girdikleri iş yerinden 300 bin liralık sigara çaldılar

ÇANAKKALE'de, duvarını kırarak girdikleri iş yerinden yaklaşık 300 bin lira değerinde 11 bin paket sigara çalan 3 şüpheli yakalandı.

ÇANAKKALE'de, duvarını kırarak girdikleri iş yerinden yaklaşık 300 bin lira değerinde 11 bin paket sigara çalan 3 şüpheli yakalandı.

Cevatpaşa Mahallesi'nde N.K., C.H. ve S.H., 10 Haziran'da iş yerine duvarını kırarak girdi. Şüpheliler, piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 11 bin paket sigarayı çalarak kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tespit ettikleri N.K., C.H. ve S.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis, çalınan 11 bin paket sigarayı da iş yeri sahibine teslim etti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title