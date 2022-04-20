DUVARI KIRARAK YAVRU KEDİLERİ KURTARDILAR - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DUVARI KIRARAK YAVRU KEDİLERİ KURTARDILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İZMİT'te, merdiven altındaki boşluğa girerek mahsur kalan 2 yavru kedi, itfaiyenin duvarı kırması sonucu kurtarıldı.

İZMİT'te, merdiven altındaki boşluğa girerek mahsur kalan 2 yavru Kedi, itfaiyenin duvarı kırması sonucu kurtarıldı.

Olay, İzmit Turgut Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın merdivenin altındaki kapalı alanından gelen kedi sesini duyan apartman sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, kedilerin yerini tespit ederek merdivenin altındaki duvarı balyozla kırdı. Duvarda açılan delikten içeri giren bir itfaiyeci, mahsur kalan 2 yavru kediyi kurtardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu görülen kediler, apartman girişindeki kedi yuvasında yaşayan annelerinin yanına bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli, kedi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title