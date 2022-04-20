DUVARI KIRARAK YAVRU KEDİLERİ KURTARDILAR

İZMİT'te, merdiven altındaki boşluğa girerek mahsur kalan 2 yavru Kedi, itfaiyenin duvarı kırması sonucu kurtarıldı.

Olay, İzmit Turgut Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın merdivenin altındaki kapalı alanından gelen kedi sesini duyan apartman sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, kedilerin yerini tespit ederek merdivenin altındaki duvarı balyozla kırdı. Duvarda açılan delikten içeri giren bir itfaiyeci, mahsur kalan 2 yavru kediyi kurtardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu görülen kediler, apartman girişindeki kedi yuvasında yaşayan annelerinin yanına bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel