Esenyurt'ta hırsızlık için iş hanına giren şahıs, duvarı delerek banka şubesine geçince yakayı ele verdi. Alarmların çalmasıyla olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı yangın merdiveninde yakaladı. 21 adet suç kaydı bulunan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duvarı delip bankaya girdi, alarm çalınca yakalandı

Esenyurt'ta hırsızlık için iş hanına giren şahıs, duvarı delerek banka şubesine geçince yakayı ele verdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta gece bir iş hanına giren hırsız, duvarı delerek yan taraftaki banka şubesine geçti. Alarmların çalmasıyla olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı yangın merdiveninde yakaladı. 21 adet suç kaydı bulunan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olan gece Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. Caddede bulunan bir iş hanına giren hırsız, ikinci katta bulunan bir iş yerinden laptop, tablet ve 1040 TL para çaldı. Zanlı daha sonra duvarı delerek yan taraftaki banka şubesine geçti. Bu sırada alarmın çalmasıyla paniğe kapılan zanlı, yangın merdivenine saklandı.

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının banka şubesinde olma ihtimaline karşı geniş çaplı bir inceleme yaptı. Emre M. isimli zanlı, yangın merdivenine saklanmış şekilde kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan zanlının 21 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.