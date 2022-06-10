Duvardaki su borusu deliğinde yılan yakalandı - Haberler

Duvardaki su borusu deliğinde yılan yakalandı Duvardaki su borusu deliğinde yılan yakalandı Adıyaman'da bir evin tuvaletinde musluk borusunun geçtiği deliğe giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Duvardaki su borusu deliğinde yılan yakalandı ADIYAMAN - Adıyaman'da bir evin tuvaletinde musluk borusunun geçtiği deliğe giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Olay, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesinde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir vatandaş tuvalete girdiğinde duvardaki deliğin içinde yılanı fark etti. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tuvaletin duvarında bulunan musluk borusunun bulunduğu delikteki yılanı çıkarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda duvardan yılanı özel alet ile çıkartan ekipler, yılanı kafese koydu. İtfaiye eri kafesteki yılanı elleriyle alarak, doğaya bıraktı. Yılan hızla uzaklaşarak doğada kayboldu. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Güncel Adıyaman İtfaiye su Güncel Haberler

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