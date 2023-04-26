Duvardaki klozeti gören gözlerine inanamıyor: Enkazı kaldırılan binadan geriye klozet ve duş aparatları kaldı Adıyaman'da yıkılan ve enkazı kaldırılan binanın ikinci katında bulunan klozet yan binanın duvarında asılı kaldı.

Duvardaki klozeti gören gözlerine inanamıyor: Enkazı kaldırılan binadan geriye klozet ve duş aparatları kaldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da yıkılan ve enkazı kaldırılan binanın ikinci katında bulunan klozet yan binanın duvarında asılı kaldı. Duvarda klozeti görenler gözlerine inanamıyor.

Binlerce yapının yıkıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da depremin izlerini silmek için yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Adıyaman'da enkazın yüzde 95'i kaldırıldı. Depremin en fazla etkilediği Adıyaman'da ilginç görüntüler de zaman zaman ortaya çıkıyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde 6 katlı bir bina depremde tamamen yıkıldı. Bitişikteki bina yıkılmadı. Binan ikinci katındaki tuvaletin klozeti her iki binanın ortak kullandığı duvarda asılı kaldı. Duvarda asılı kalan ve zarar görmeyen klozet yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Aynı duvarda, üçüncü katta ise duş kabininde bulunan aparatlar yer alıyor. Trajikomik ve ilginç görüntüyü görenler gülümsemekten kendini alamıyor.

Vatandaşlar, yoldan geçerken duvarda asılı duran klozeti görünce şaşırdı.