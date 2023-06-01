14 kişinin yaralandığı 'duvar' kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 14 kişinin yaralandığı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

23 Mayıs'ta Derik ilçesi Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında iki aile arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle yaşanılan tartışmanın ardından olay silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüşmüştü. Çıkan kavgada 4'ü ağır olmak üzere 14 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, baba Fikret Aktaş, hayatını kaybetmişti. Ağır yaralılardan oğlu Abdullah Aktaş ise tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tutuklanma talebiyle Derik Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Servet D. ve Nıcirvan K. 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakılmıştı.