Duvar ile depo arasına sıkışan yavru kedi kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Duvar ile depo arasına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Duvar ile depo arasına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde okul bahçesindeki prefabrik depo ile duvar arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde okul bahçesindeki prefabrik depo ile duvar arasına sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İnegöl Nene Hatun Kız Meslek Lisesi bahçesindeki prefabrik depo ile duvar arasından kedi sesi geldiğini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, duvar ile depo arasına sıkışan kediyi titizlikle yürütülen çalışmanın ardından kurtardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, sokağa bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Prefabrik, İtfaiye, İnegöl, kedi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title