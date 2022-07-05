DUT AĞACINDAN DÜŞEREK DEMİR KORKULUĞA SAPLANDI - Haberler

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DUT AĞACINDAN DÜŞEREK DEMİR KORKULUĞA SAPLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAMSUN'da dut ağacından düşerek kafa kısmından demir korkuluklara saplanan Afgan uyruklu kağıt toplayıcısı Shafi Haktimi (27) ağır yaralandı.

SAMSUN'da dut ağacından düşerek kafa kısmından demir korkuluklara saplanan Afgan uyruklu kağıt toplayıcısı Shafi Haktimi (27) ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Paşa Camisi'nin arka bahçesinde bulunan dut ağacına tırmanarak dut yemek isteyen kağıt toplayıcısı Shafi Haktimi, bastığı dalın kırılması sonucu dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Bahçe koruma demirlerinin kafa kısmına saplandığı Haktimi, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servis'ine kaldırıldı. Haktimi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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