Düşünce Kuruluşu: Finlandiya Uluslararası Lisansüstü Öğrencilerini Ülkede Tutmak İçin Çaba Göstermeli

HELSİNKİ, 15 Mart (Xinhua) -- Düşünce kuruluşu E2 tarafından Salı günü yayınlanan bir araştırmaya göre, uluslararası lisansüstü öğrencilerin neredeyse yarısı Finlandiya'daki yaşama iyi uyum sağlamalarına rağmen eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkeden ayrılmayı planlıyor.

HELSİNKİ, 15 Mart (Xinhua) -- Düşünce kuruluşu E2 tarafından Salı günü yayınlanan bir araştırmaya göre, uluslararası lisansüstü öğrencilerin neredeyse yarısı Finlandiya'daki yaşama iyi uyum sağlamalarına rağmen eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkeden ayrılmayı planlıyor.

E2 araştırmasına göre, uluslararası lisansüstü öğrencilerin yüzde 87'si eğitimlerinden memnun olduklarını belirtiyor ancak yüzde 47'si mezun olduktan sonra Finlandiya'dan ayrılmayı planlıyor. Ankete katılanların üçte biri Finlandiya'da kariyerlerinde ilerleme şanslarının zayıf olduğunu söylüyor. Birçoğu dil öğrenme, iş arama eğitimine ve Fin şirketleriyle bağlantı kurma desteğine ihtiyaç duyuyor.

Düşünce kuruluşu, farklı geçmişlerine rağmen Finlandiya'da yaşayan uluslararası ihtisas sahiplerinin aynı sorunları paylaştığını belirtiyor.

Toplam 2.500 kişiyle görüşülerek yapılan araştırma, ülkeden göç edip geri dönen Finlandiyalıları, Finlandiya'da iş arayan uluslararası profesyonelleri ve Finli eş nedeniyle ülkeye taşınan yabancıları kapsıyor.

E2 Direktörü Mari K. Niemi yaptığı basın açıklamasında, ihtisaslarını tamamlamış kişilerin Finlandiya'ya taşınmaya ve orada çalışmaya istekli olduklarını ancak bunun hiçbir şekilde gerçekleşemediğini söyledi. Niemi, "İşyerinde dil becerisi gereksinimlerini yeniden değerlendirmede cesur davranırsak ve sosyal ağları yeni gelenlere açarsak Finlandiya toplumu olarak çok fayda sağlayabiliriz" dedi.

E2 araştırması, sosyal ağların uluslararası ihtisas sahiplerinin ülkelerine geri dönüşlerinde ve istihdam edilmelerinde çok önemli olduğu sonucuna varıyor. Fakat sorun birçoğunun Finlandiyalı arkadaş bulmakta zorluk çekmesi. Çalışan ya da iş arayanların neredeyse yarısı, arkadaş edinme sorununun ülkeye yerleşmeyi zor bir hale getirdiğini düşünüyor.