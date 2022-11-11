Düşük Karbonlu Enerjiye Geçiş Konferansı Çin'in Hainan Kentinde Sona Erdi

Asya-Pasifik bölgesinde düşük karbonlu enerjiye geçişi teşvik etmeye yönelik küresel bir konferans Perşembe günü, Çin'in güneyindeki Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'da sona erdi.

Doğu Asya ve Batı Pasifik Elektrik Tedarik Sanayi Derneği (AESIEAP) ve Çin Elektrik Konseyi tarafından düzenlenen AESIEAP CEO Konferansı 2022, temiz ve düşük karbonlu enerji kullanımına geçiş yoluyla sürdürülebilir bir enerji arzı sağlamanın yollarını tartışmaya odaklandı.

İki günlük etkinlik, çevrimiçi ve çevrimdışı gerçekleşti. Etkinlikte şirket ve hükümet temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve akademisyenler görüşlerini paylaştı.

Ulusal Enerji İdaresi Başkan Yardımcısı Yu Bing, Çin'in yenilenebilir enerji gelişimini hızlandıracağını, hidroelektrik gelişimini ve ekolojik korumayı koordine edeceğini ve nükleer enerjiyi aktif ve güvenli bir şekilde geliştireceğini söyledi.

AESIEAP Başkanı Xin Bao'an ise, Asya-Pasifik bölgesinin büyük bir nüfusa, hızlı ekonomik büyümeye, büyük enerji talebine ve güçlü tamamlayıcılığa sahip olduğunu söyledi. Bölgesel enerji işbirliğini derinleştirmenin ve ortak bir geleceğe sahip bir enerji topluluğu oluşturmanın hayati önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Haikou kentinden bildiriyor.