Düşük Karbonhidratlı, Yüksek Yağlı Diyetler Kemoterapinin Yan Etkilerini Azaltabilir

SHANGHAİ, 1 Aralık (Xinhua) -- Çinli bir araştırma grubu, düşük karbonhidrat ve yüksek yağ içeren diyetin, kemoterapi tedavisi gören kanser hastalarında kanda oluşan olumsuz etkilerin azaltılmasına yardımcı olabileceğini buldu.

SHANGHAİ, 1 Aralık (Xinhua) -- Çinli bir araştırma grubu, düşük karbonhidrat ve yüksek yağ içeren diyetin, kemoterapi tedavisi gören kanser hastalarında kanda oluşan olumsuz etkilerin azaltılmasına yardımcı olabileceğini buldu.

Science Translational Medicine isimli dergide Perşembe günü yayınlanan araştırma, kemirgen ve insanlara verilen ketojenik diyetin, toksik kimyasal maddelerin yol açtığı trombosit sayısındaki düşüşle mücadele edebileceğini gösterdi.

Trombosit, bir kesik veya yaradan akan kanın pıhtılaşması için çalışan disk şeklinde bir tür kan hücresidir. Aşırı düşük trombosit sayısı, ameliyatları komplike hale getirdiği ve kanama riskini artırdığı için tehlikeli olabiliyor.

Toksik olmayan, karaciğerde keton cisimlerinin üretimini artırarak çeşitli metabolik etkilere yol açan düşük maliyetli bir diyet müdahalesi olan ketojenik diyet, daha önce diyabete karşı bir tedavi yöntemi olarak da araştırıldı.

Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar diyetin canlandırdığı bir keton cismin trombosit oluşturan genleri aktive ettiğini gözledikten sonra bu diyeti pankreas veya akciğer kanseri olan farelere uyguladılar ve farelerin kemoterapinin yol açtığı düşük trombosit sayısına karşı daha dirençli hale geldiğini buldular.

Araştırmacılar benzer sonuçları beş sağlıklı gönüllüden oluşan küçük bir pilot denemede ve geriye dönük bir araştırmada, ketojenik diyet uygulayan 28 hastadan 17'sinde de gördüler.

Buna karşın araştırmacılar, tedavi potansiyelini doğrulaması için gelecekte yapılacak büyük ölçekli klinik araştırmalara ihtiyaç olduğunu belirttiler.