Düşük bütçeli tatil arayışları, alternatif konaklama türlerinin cazibesini artırdı

Giderek artan tatil harcamaları, tatilcileri bungalov, tiny house, glamping gibi alternatif konaklama seçeneklerine yöneltti. Zincir otellere kıyasla yüzde 50 maliyet avantajı sunan alternatif konaklama seçeneklerini tek bir adreste buluşturduklarını söyleyen Hepsi Bungalov'un kurucusu İlker Kulaksız, "Asos'a 2 kilometre uzaklıktaki Kadırga Koyu'nda bungalovlarda 2 kişilik yarım pansiyon konaklamanın günlük faturası 1000 TL civarında" dedi.

Dövizdeki yükseliş, tatil harcamalarına da yansıdı. TÜİK'in verilerine göre mayıs ayında en fazla fiyat artışı yüzde 71,4 ile paket turlarda yaşandı. Tatili de içinde barındıran eğlence ve kültür harcamaları ise mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 55 artış gösterdi. Pandeminin etkisiyle giderek popülerleşen bungalov, tiny house, glamping gibi alternatif konaklama seçenekleri, tatilcilere uygun bütçeli çözümler sunuyor.

Alternatif konaklama seçenekleriyle uygun bütçeli tatil yapmak isteyenlere kılavuzluk ettiklerini belirten İlker Kulaksız, "Yaz sezonun açılmasıyla Ege ve Akdeniz sahilleri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrasa da tatilini düşük bütçelerle planlamak isteyenler bungalov, tiny house, glamping gibi seçenekleri tercih ediyor. Alternatif konaklamayı zincir otellerle kıyasladığımızda yüzde 50'yi bulan maliyet avantajı sunuyor. Tatilcilerin 5 yıldızlı otel hizmeti de alabileceği bir donanıma sahip olan alternatif seçenekleri, pandemi etkilerinin azalmaya başlamasına rağmen cazibesini yitirmeyen izole tatil arayışlarına da cevap veriyor" dedi.

"TATİLCİLERLE ÇÖZÜM ORTAKLIĞI KURUYOR"

Türkiye'nin dört bir yanındaki bungalov, tiny house, glamping gibi alternatif konaklama seçeneklerini tek bir platformda bir araya getirdiklerini kaydeden İlker Kulaksız, "Sapanca'dan Bolu'ya, Rize'den Fethiye ve Kaş'a kadar en çok tercih edilen destinasyonlarda yer alan bungalov, tiny house, glamping gibi konaklama seçeneklerini listelediğimiz platformumuzda, her bütçeye özel çözümler sunuyoruz. Makul bütçelerle ekonomik tatil yapmak isteyenlere yol haritası sunuyoruz. Bu tür alternatif seçeneklerle doğanın içinde 5 yıldızlı otel konforunda tatil yapmak isteyenler ve kısıtlı bütçelerle kendi konforunu yaratmayı tercih edenlerle çözüm ortaklığı kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÜNLÜK BİN 100 TL'YE 2 KİŞİLİK BUNGALOV KONAKLAMA FIRSATI"

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte alternatif konaklama taleplerinin İzmir ve Antalya'daki kamp alanlarında yoğunlaştığına değinen Hepsi Bungalov'un kurucusu İlker Kulaksızı, "İzmir ve çevresi ile Çanakkale'nin turizm beldesi Asos'a 2 kilometre uzaklıkta bulunan Kadırga Koyu, deniz tatili yapmak isteyenlerin tercihlerine yön veriyor. Kadırga Koyu'ndaki bungalovlarda 2 kişilik yarım pansiyon tatilin bilançosu haziran itibarıyla 1100 TL civarında, temmuzda ise 1500 TL'ye ulaşacak. Antalya'da Adrasan ve Kumluca çevresindeki kamp alanları da yine özellikle gençler için uygun bütçeli bir tatil fırsatı sunuyor. Bölgede Akvaryum Koyu ve çevresi de zincir otellerle kıyaslandığında kamp ve bungalov gibi alternatiflerle uygun fiyatlı tatil deneyimi yaşatıyor. Sapanca, Maşukiye, İğneada, Bolu civarında da benzer bütçelerle konaklamak mümkün" diye bilgi verdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel