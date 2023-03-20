DÜŞÜK AYARLI ALTINI 22 AYAR ALTIN DİYE SATAN DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

MERSİN'de kuyumcuya düşük ayarlı altına 22 ayar diye satarak dolandırıcılık yapan S.Y. güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Mersin'de kuyumcu S.K., 18 bin TL'ye satın aldığı 22 ayar gremse altının düşük ayarlı çıktığını belirterek polise şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen S.Y.'nin başka bir kuyumcuyu da aynı yöntemle 10 çeyrek altın değerindeki gremse altını satmaya çalıştığı ancak kuyumcunun durumu fark edip altını almadığı ortaya çıktı. Takibe alınan S.Y., kısa sürede yakalandı. S.Y.'nin sorgusu sürüyor. (DHA)