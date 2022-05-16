Düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet, tedaviye alındı (2) - Haberler

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Düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet, tedaviye alındı (2)

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
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Düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet, tedaviye alındı (2)

HAYATINI KAYBETTİAdana'da sulama kanalındaki tahta parçasını almak isterken suya düşüp akıntıya kapılan, mahalleli tarafından hareketsiz bulunan 7 yaşındaki Muhammet Söğüt, tedaviye alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÖĞÜT, BİLECİK (DHA) - HAYATINI KAYBETTİ

Adana'da sulama kanalındaki tahta parçasını almak isterken suya düşüp akıntıya kapılan, mahalleli tarafından hareketsiz bulunan 7 yaşındaki Muhammet Söğüt, tedaviye alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Adana, Söğüt, Güncel, Haberler

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