Düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet, tedaviye alındı (2) - Haberler

SÖĞÜT, BİLECİK (DHA) - HAYATINI KAYBETTİ

Adana'da sulama kanalındaki tahta parçasını almak isterken suya düşüp akıntıya kapılan, mahalleli tarafından hareketsiz bulunan 7 yaşındaki Muhammet Söğüt, tedaviye alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.