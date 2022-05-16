Düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet, tedaviye alındı (2) - Haberler

Düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet, tedaviye alındı (2)
HAYATINI KAYBETTİAdana'da sulama kanalındaki tahta parçasını almak isterken suya düşüp akıntıya kapılan, mahalleli tarafından hareketsiz bulunan 7 yaşındaki Muhammet Söğüt, tedaviye alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SÖĞÜT, BİLECİK (DHA) - HAYATINI KAYBETTİ
Adana'da sulama kanalındaki tahta parçasını almak isterken suya düşüp akıntıya kapılan, mahalleli tarafından hareketsiz bulunan 7 yaşındaki Muhammet Söğüt, tedaviye alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel