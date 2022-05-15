DÜŞTÜĞÜ KANALDA HAREKETSİZ BULUNAN MUHAMMET, TEDAVİYE ALINDI - Haberler

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DÜŞTÜĞÜ KANALDA HAREKETSİZ BULUNAN MUHAMMET, TEDAVİYE ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da sulama kanalındaki tahta parçasını almak isterken suya düşüp akıntıya kapılan, mahalleli tarafından hareketsiz bulunan 7 yaşındaki Muhammet Söğüt, hastanede tedaviye alındı.

ADANA'da sulama kanalındaki tahta parçasını almak isterken suya düşüp akıntıya kapılan, mahalleli tarafından hareketsiz bulunan 7 yaşındaki Muhammet Söğüt, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Mert Yavuz ile oynarken Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalındaki tahta parçasını almak isteyen Muhammet Söğüt, dengesini kaybedip suya düştü. Bir süre suda batıp çıkan Muhammet sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşı Mert'in çığlıklarını duyan mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Arama çalışması başlatan ekiplere, mahalleli de destek verdi. Çalışmalar sırasında Muhammet'in annesi Leyla Söğüt gözyaşlarına boğuldu. Bir süre sonra küçük Muhammet, mahalleli tarafından kanalda hareketsiz bulundu. Sudan çıkarılan Muhammet Söğüt, ilk müdahalesinin ardından Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arkadaşı Muhammet ile kanal kenarında oynadıklarını söyleyen Mert Yavuz, 'Kanalın kenarındaki sopayı alacaktı. Ayağı kayıp, suya düştü' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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