Düştüğü havalandırma boşluğundan itfaiye kurtardı
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BATMAN'da 2 katlı evin havalandırma boşluğuna düşen Hüseyin Çiçek (24), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
BATMAN'da 2 katlı evin havalandırma boşluğuna düşen Hüseyin Çiçek (24), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aydınlıkevler Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde, iki katlı evin havalandırma boşluğuna bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine, adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, havalandırma boşluğunda mahsur kalan Hüseyin Çiçek'i, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtardı. Çiçek'in kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel