Düsseldorf'ta Türk Akademisyenler ve Öğrenciler Buluştu

Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen yeni akademik yıl resepsiyonunda Almanya'nın farklı kentlerinden Türk akademisyenler, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, Erasmus programı öğrencilerinin yanı sıra stajyerler, iş insanları ve dernek temsilcileri bir araya geldi.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve Eğitim Ataşesi Gamze Bozgöz ev sahipliğinde Başkonsoloslukta düzenlenen resepsiyona Türk akademisyenlerin yanı sıra Alman akademisyenler de ilgi gösterdi.

Başkonsolos İzbul, burada yaptığı konuşmada, bu buluşmayla hem öğrencilerin birbirleriyle hem de akademik kariyerlerinde kendilerine yol gösterici olabilecek mentörlerle, farklı sektörlerden başarılı akademisyenlerle iyi bir ağ oluşturabileceklerini söyledi.

Eğitim Ataşesi Gamze Bozgöz, "Bölgemizde ilk defa düzenlenen akademik yıl açılış resepsiyonu ile farklı üniversitelerde eğitim alan Türk öğrenciler ve akademisyenlerin bir araya gelerek bir dayanışma ruhu oluşturması, Türk öğrencilerin yurt dışında eğitim alırken kendilerini daha güçlü hissetmeleri, Türkiye ile bağlarını kuvvetlendirmeleri ve eğitim süreçlerinin sonunda Türkiye'ye geri dönerek edindikleri bilgi ve birikimi ülkemize kazandırmaları açısından büyük bir öneme sahip." dedi.

Bielefeld Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yüksel Ekinci, Almanya'da yabancı olarak üniversitelerde öğrenim görmenin zorluklarına değinerek, bunun yılgınlığa neden olmaması gerektiğini, belki biraz daha fazla çalışarak başarıya ulaşılabileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Köln Müzik ve Dans Yüksekokulu Öğrencileri Gökçe Çatakoğlu ve Jack Wales, gitar ve keman ile müzik dinletisi sundu.