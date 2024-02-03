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Düsseldorf'ta Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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Almanya'nın Düsseldorf kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen yürüyüşe, yağmura rağmen yaklaşık 500 kişi katıldı. Göstericiler slogan atarak, Filistin bayrakları ve dövizler taşıyarak yürüdü. Yürüyüşte İsrail hükümetinin Filistin'e uyguladığı zulüm eleştirildi.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen yürüyüşe, yağmura rağmen yaklaşık 500 kişi katıldı.

Düsseldorf ana tren istasyonu yakınında iki haftada bir düzenlenen gösteride, "Filistin'e özgürlük" temasıyla bir araya gelen göstericiler slogan atarak, ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyarak yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşe, Filistinlilerin yanı sıra Türkler, Almanlar ve diğer milletlerden kişiler de destek verdi.

Friedrich-Ebert Caddesi'nde başlayan yürüyüş Graf-Adolf Meydanı'nda sona erdi.

Meydanda yapılan konuşmalarda, İsrail hükümetinin Filistin halkına uyguladığı zulüm anlatıldı ve bu zulme sessiz kalıp İsrail'i destekleyen Batılı ülkeler eleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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