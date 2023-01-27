Düsseldorf Havalimanı'ndaki bir günlük grev nedeniyle uçuşların üçte biri iptal oldu

Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'nda bagaj ve uçak taşıma şirketi çalışanlarının bir günlük uyarı grevi nedeniyle seferlerin yaklaşık üçte biri iptal edildi, bazı uçuşlarda gecikmeler yaşandı.

Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'nda bagaj ve uçak taşıma şirketi çalışanlarının bir günlük uyarı grevi nedeniyle seferlerin yaklaşık üçte biri iptal edildi, bazı uçuşlarda gecikmeler yaşandı.

Greve giden bagaj ve uçak taşıma şirketi Aviapartner'in 700 çalışanını temsil eden Verdi sendikası, bu sabaha karşı 03.30'da başlayıp ve cumartesi 00.30'da sona ermesi planlanan iş bırakma eylemine, tüm işçileri davet etti.

Sendikadan yapılan açıklamada, grev nedeniyle bugün Almanya'nın en büyük üçüncü havalimanı olan Düsseldorf'ta planlanan 290 uçuştan 101'inin iptal edildiği, ayrıca bazı uçuşlarda gecikmeler yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, yolcular iptal edilen uçuşlarla ilgili daha öncen bilgilendirildiği için terminaldeki durumun sakin olduğu kaydedildi.

Greve katılım oranının sabah saatleri itibarıyla yaklaşık yüzde 90 olduğu belirtilen açıklamada, Aviapartner şirketinin havalimanındaki toplam iş hacminin yüzde 75'ini karşıladığı ifade edildi.

Grevin nedeni

Grev nedeni olarak havalimanının yeni bir şirketle iş sözleşmesi imzalaması, dolayısıyla söz konusu eski şirketin 700 çalışanının işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması gösterildi.

Şirket iş kaybı tehdidiyle karşı karşıya olan işçiler için hazırlanması önerilen ve kıdem tazminatını da içeren bir sosyal planı reddediyor.

Havalimanıyla yeni iş sözleşmesi imzalayan Wingas şirketi, hizmet vermeye başlayacağı 1 Nisan'dan itibaren aldıkları iş ruhsatının gereklerini yerine getirebilmek için hazırlıklarını sürdürdüklerini açıkladı.

Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda da 25 Ocak'ta yer ve güvenlik hizmetleri personelinin uyarı grevi sebebiyle yolcu trafiği durma noktasına gelmişti.