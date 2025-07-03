Düşen Uçaktan Kurtarılan Yolcu Erzurum Hastanesi'nde
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kaçkar Dağları'nda düşen uçağın kurtulan yolcusunun Erzurum Şehir Hastanesi'ne nakledildiğini açıkladı. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçaktan kurtarılan bir kişinin Erzurum Şehir Hastanesi'ne nakledildiğini ve tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Erzurum-Rize il sınırında düşen sivil uçaktan sağ olarak kurtarılan vatandaşımız, olay yerinden Erzurum Şehir Hastanemize nakledilmiştir. Tedavisi hastanemizde devam eden vatandaşımızın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaralımıza acil şifalar temenni ediyor; kazada hayatını kaybeden pilotumuza Allah'tan rahmet diliyorum."
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel