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Düşen helikopterdeki mürettebat hastaneye böyle kaldırıldı

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Adana'nın Kozan ilçesinde düşen helikopterdeki 3 Rus, 2 Türk personel kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Düşen helikopterdeki mürettebat hastaneye böyle kaldırıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde düşen helikopterdeki 3 Rus, 2 Türk personel kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Havadan müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan 3'ü Rus, 2'si Türk 5 kişilik mürettebatın düştüğü barajdan yüzerek kurtulduğu bildirildi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. 5 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Öte yandan 5 kişilik mürettebatın kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kozan Adana Havacılık Kaza Yaşam Güncel Haberler

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