Düşen bayrağı asmak için tırmandıkları Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan üç genç kurtarıldı - Haberler

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Düşen bayrağı asmak için tırmandıkları Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan üç genç kurtarıldı

AA - Cem Şan - Güncel
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Bursa'da, Uludağ'ın eteklerindeki Bayraktepe mevkisinde düşen bayrağı tekrar asmak için çıktıkları yerde mahsur kalan üç genç kurtarıldı.

BURSA (AA) - Bursa'da, Uludağ'ın eteklerindeki Bayraktepe mevkisinde düşen bayrağı tekrar asmak için çıktıkları yerde mahsur kalan üç genç kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler Mahallesi'nden ormanlık alana doğru köpekleriyle yürüyüşe çıkan Muhammed Fatih Aydın (21), kuzeni Yunus Emre Aydın (21) ve arkadaşları Mustafa Uçkun (15), mahallenin üst kısımlarındaki Bayraktepe mevkisindeki Türk bayrağının yere düştüğünü fark ederek buraya doğru tırmanışa geçti.

Havanın kararması üzerine burada mahsur kalan gençler, polisi ve Afad'ı arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve ANDA ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından gençlere ulaştı. Sağlık durumu iyi olan gençler, ekipler tarafından merkeze getirildi.

"Bayrak yere düşmüş, 'bu bize yakışmaz' dedik ve oraya çıktık"

Mustafa Uçkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buraya gezmeye çıktık. Tepeyi gördük ve bayrak yere düşmüş. 'Bu bize yakışmaz' dedik ve oraya çıktık. Bayrağı direğe bağladık. Şu anda dalgalanıyor." dedi.

Yunus Emre Aydın da karanlık çökünce AFAD'ı aradıklarını belirterek, "Sağ olsun onlar da gelip bizi kurtardılar. Herkese teşekkür ederiz. Aşağıdan yukarı doğru çıktık. Tırmanma niyetiyle gelmedik ayaklarımızda spor ayakkabılar var. İki saatte çıktık. Karanlık çökünce de inemedik." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Bir daha olsa yine yapar mısınız?" sorusu üzerine gençler, "Bayrak için yine tırmanırız ama normal tırmanma dersen asla. Bir dahaki sefer bu kadar geç karanlığa kalmayız. Ekipleri de yormayız." ifadelerini kullandı.

Düşen bayrağı asmak için tırmandıkları Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan üç genç kurtarıldı

Düşen bayrağı asmak için tırmandıkları Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan üç genç kurtarıldı

Düşen bayrağı asmak için tırmandıkları Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan üç genç kurtarıldı

AA / Cem Şan - Güncel

Emre Aydın, Uludağ, Bursa, AFAD, Güncel, Haberler

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