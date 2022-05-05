Dusan Alimpijevic, Eurocup'ta yılın en başantrenörü oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dusan Alimpijevic, Eurocup'ta yılın en başantrenörü oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Dusan Alimpijevic, Eurocup'ta yılın en başantrenörü oldu

Frutti Extra Bursaspor Basketbol Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Eurocup'ta yılın en başantrenörü seçildi.

Frutti Extra Bursaspor Basketbol Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Eurocup'ta yılın en başantrenörü seçildi.

Eurocup'ta başarılı performans sergileyerek finale kalan Bursaspor'da, Başantrenör Dusan Alimpijevic sezonun başantrenörü seçildi. Eurocup'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, turnuvada yer alan diğer takımların başantrenörleri tarafından yapılan oylama sonucunda Alimpijevic'in yılın antrenörü seçildiği ifade dildi.

Bursaspor, Eurocup yarı finalinde Andorra deplasmanında rakibini 85-68'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi. Yeşil-beyazlılar finalde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.

(Oğuzhan Ort-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title