Dürzi lider Canbolat'tan 'Lübnan, Suriye ve İran tarafından rehin alınabilir' iddiası

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Lübnan'daki Dürzi İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Lübnan ve Körfez ülkeleri arasında dengeli siyasi ve ekonomik ilişkilerin olmaması halinde ülkesinin, Suriye rejimi ve İran'ın kontrolünde rehin kalacağını söyledi.

Canbolat'ın 15 Mayıs genel seçimleri için Lübnanlı gurbetçilere hitaben yaptığı konuşma, ülkedeki El-Anbaa gazetesinde yayımlandı.

Lübnan'daki Hizbullah ve Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Partisi'nin Suudi Arabistan'a yönelik "rastgele" ve "keyfi" açıklamalarının ardından ilişkilerin Ekim 2021'de bitme noktasına geldiğini hatırlatan Canbolat, bu tavırla birlikte Lübnanlıların Körfez'deki varlığıyla ikili ilişkilerinin ortadan kaldırıldığını savundu.

Lübnan'ın Kuveyt ve Suudi Arabistan Büyükelçilerinin görev yerlerine dönüp, Lübnan için ekonomik ve siyasi denge ilişkilerini oluşturmaları temennisinde bulunan Canbolat, "Aksi takdirde Suriye ve İran'ın kontrolünde rehin kalacağız." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, 5 ay önce ülkeye çağırdığı Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari'yi 7 Nisan'da yeniden Lübnan'a gönderme kararı almıştı.

Lübnan-Körfez krizi

Eski Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayınlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 30 Ekim 2021'de Beyrut yönetimi ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Bunun üzerine Kardahi, 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmiş ancak buna rağmen ilişkiler düzelmemişti.

Bu gerilimin ardından Beyrut'a 22-23 Ocak'ta ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için önerilerin bulunduğu bir mesajı yetkililere ilettiğini söylemiş ancak mesajın içeriğine dair detay vermemişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise 21 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, hükümetinin Lübnan ile Körfez İişbirliği Konseyi ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirmeye kararlı olduğunu kaydetmişti.

Mikati ayrıca, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını ihlal eden Lübnan kaynaklı tüm siyasi, askeri, güvenlik ve medya faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini bildirmişti.

Başbakan Mikati'nin açıklamalarının olumlu karşılanması üzerine Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri Beyrut'la ilişkileri yeniden tesis etme kararı almıştı.