Dürüst Şoför, 6 Bin TL'lik Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı

Dürüst Şoför, 6 Bin TL'lik Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Kadir Yüzlek, aracında bulduğu 6 bin TL değerindeki cüzdanı, sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Kadir Yüzlek, aracında düşürülen içinde 6 bin TL olan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Mesudiye Mahallesi'ndeki seferini tamamlayan 16 M 06127 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Kadir Yüzlek, araçta yaptığı rutin kontrolde, koltukların birinde, içinde 6 bin TL olan cüzdan buldu. Yüzlek, cüzdanı İNULAŞ A.Ş. yetkililerine teslim etti. Cüzdanını kaybettiğini fark edip, otobüs hattının güzergahındaki durakları tek tek gezen yolcu ise son olarak başvurduğu İNULAŞ A.Ş. merkezine başvurdu. Yolcu, burada cüzdanını teslim aldı. İNULAŞ yetkililerine teşekkür eden yolcu, "Otobüs şoförlerinin hepsi dürüst insanlar. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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