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Dürüst Güvenlik Görevlisi Unutulan Altınları Sahibine Teslim Etti

Dürüst Güvenlik Görevlisi Unutulan Altınları Sahibine Teslim Etti
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Adana'da hastanede çantasını unutan bir kadın, içindeki değerli altınlarını güvenlik görevlisi tarafından geri aldı. Dürüstlüğü ile takdir edilen Sadi Işık'a hastane yönetimi tarafından plaket verildi.

ADANA'da hastanede tedavi gören ablasını ziyaret eden Faize Dizman (62), oğlunun nişanı için takacağı 2 bilezik ve 10 yarım altın bulunan çantasını, doktor odasında unuttu. Altınları fark edip sahibine teslim eden güvenlik görevlisi Sadi Işık'a, hastane yöntemimi tarafından plaket verildi.

Çukurova ilçesinde yaşayan Faize Dizman, geçen hafta Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ablası Yıldız İzgi'yi (67) ziyaret etti. Ablasının doktorundan bilgi alan Dizman, içerisinde 2 çift bilezik ve 10 yarım altının bulunduğu çantayı odada unutarak hastaneden ayrıldı. Görevli asistan bir süre sonra çantayı fark edince güvenlik görevlisi Sadi Işık'a bildirdi. Çantayı alıp odadan ayrıldıktan sonra içini kontrol eden Işık, Dizman'ın cep telefonunu ve altınları fark etti. Cep telefonundan son aranan numaraları kontrol ettiğinde kadının damadına ulaşan Işık, çantayı sahibine teslim etti. Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çiğdem Erhan, dürüstlüğü nedeniyle güvenlik görevlisi Işık'a plaket verdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sadi Işık, "Telefonda en son aranan kişiyi aradım ve çanta sahibi buraya geldi. Çantasını teslim ettim. Ben görevimi yaptım. O takılar düğün takısıymış. Evine hırsız girince altınları yanında taşıyormuş" dedi.

'HIRSIZ GİRDİ DİYE YANIMDA TAŞIYORDUM'

Faize Dizman da altınlarının bu hafta sonu nişan töreni yapılacak oğlu Murat'a ait olduğunu anlatarak, "Apartmanımıza daha önce hırsız girdi diye altınları yanımda taşıyordum. Evde kalmasından korkup yanıma hastaneye getirdim. Çantayı unuttuğumda çok korktum ama bulununca çok sevindim. Allah razı olsun. Başkası bulsaydı vermezdi. Altınları nişan töreninde oğluma takacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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