Duruşma sonrası silahlı kavgaya 7 tutuklama - Haberler

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Duruşma sonrası silahlı kavgaya 7 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Soner Aydın - Güncel
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Duruşma sonrası silahlı kavgaya 7 tutuklama

MERSİN'de, cinayet davası duruşması sonrası karşılaşan tarafların silahlı kavgasında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

MERSİN'de, cinayet davası duruşması sonrası karşılaşan tarafların silahlı kavgasında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Kentte 27 Ekim 2021'de öldürülen S.E.'nin Mersin Adliyesi'nde 24 Mayıs'ta görülen davasının duruşması sonrası taraflar, Mahmudiye Mahallesi'nde sokak arasında karşılaştı. Husumetli olduğu öğrenilen şüpheliler, mahalle arasında silahlı kavgaya tutuştu. Araçla kaçmaya çalışan şüphelilerden 3'ü, olayda kullandıkları tabancayla polis ekiplerince yakalandı. 4 şüpheli ise devam eden çalışma kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında, 6 tabanca ve 30 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., M.C.K., R.K., S.Y., Ş.Y., İ.B. ve A.G.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel

Cinayet Mersin Mayıs Ekim Güncel Haberler

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