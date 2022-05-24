Duruşma çıkışı silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Güvenlik kamerası - Haberler

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Duruşma çıkışı silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Güvenlik kamerası

AA - Güncel
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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde duruşma sonrası çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde duruşma sonrası çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin Adliyesi'nde görülen cinayet davasının tarafları, duruşma sonrasında Mahmudiye Mahallesi'nde kavga etti.

İki tarafın da birbirlerine tabancayla ateş ettiği kavgada M.C.K. yaralandı.

Çevreye rastgele ateş açan saldırganlar, sokağa giren polis ekiplerini görünce otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Aracı takibe alan ekipler, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 zanlıyı gözaltına aldı.

AA / Güncel

Cinayet, Akdeniz, Mersin, kavga, Güncel, Haberler

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