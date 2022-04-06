Duruşma çıkışı kurşun yağdıran eski eş ve yardım eden arkadaşı adliyede (2)

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Antalya'da eski eşi Güllü Akman'ı yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı dava sonrası adliye çıkışında tekerlekli sandalyesinden çıkardığı tabanca ile eski eşi ve ailesine ateş açan Onur Duygulu ile kendisine yardım eden arkadaşı Ramazan Aydın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.