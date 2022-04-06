Duruşma çıkışı kurşun yağdıran eski eş ve yardım eden arkadaşı adliyede

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da eski eşi Güllü Akman'ı (25) yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı dava sonrası adliye çıkışında tekerlekli sandalyesinden çıkardığı tabanca ile eski eşi ve ailesine ateş açan Onur Duygulu (25) ile kendisine yardım eden arkadaşı Ramazan A. (25), adliye sevk edildi. Olayda bacağından vurulan Bilal Akman ise taburcu edildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde Antalya Adliye binasının arkasındaki caddede meydana geldi. Eski eşi Güllü Akman'ı pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Onur Duygulu, hakim karşısına çıktı. Kendisi de olay sırasında kayınpederi tarafından vurulan ve halen tedavisi süren Duygulu, davanın görüldüğü Antalya Adliyesi'nden çıkışta tekerlekli sandalyesinden çıkardığı tabanca ile Güllü Akman ile kardeşleri Bilal ve Kübra Akman ve babaları Süleyman Akman'a doğru ateş etti. Olayda Güllü Akman'ın kardeşi Bilal Akman bacağından yaralandı. Silah seslerinin ardından adliyede görevli polis ekipleri cadde üzerinde Onur Duygulu ile kendisine tabancayı verdiği iddia edilen arkadaşı Ramazan A.'yı gözaltına aldı. Bilal Akman ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

30 Ocak'ta eski kayınpederinin evine giden Onur Duygulu, pompalı tüfekle boşandığı Güllü Akman'ı yaralamış, dışarı çıkan Süleyman Akman da eski damadını vurmuştu.