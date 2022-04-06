DURUŞMA ÇIKIŞI DEHŞET SAÇAN ESKİ EŞ VE YARDIM EDEN ARKADAŞI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ANTALYA (DHA) - Antalya'da ayrıldığı eşi Güllü Akman'ı (25) yaraladığı gerekçesiyle görülen dava sonrası adliye çıkışında tekerlekli sandalyesinden çıkardığı tabanca ile eski eşi ve ailesine kurşun yağdıran Onur Duygulu (25) ile kendisine yardım eden arkadaşı Ramazan A. (25) sabah saatlerinde tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde Antalya Adliye binasının arkasındaki caddede meydana geldi. Geçen Ocak ayında eski eşi Güllü Akman'ı pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Onur Duygulu, hakim karşısına çıktı. Yaralama davasının görüldüğü Antalya Adliyesi'nden çıkışta Duygulu, tekerlekli sandalyesinden çıkardığı tabanca ile baba Süleyman Akman, Güllü Akman ve kardeşleri Bilal Akman ile Kübra Akman'ın üzerine ateş etti. Olayda Güllü Akman'ın kardeşi Bilal Akman bacağından yaralandı. Silah seslerinin ardından adliyede görevli polis ekipleri cadde üzerinde Onur Duygulu ile kendisine tabancayı verdiği iddia edilen arkadaşı Ramazan A.'yı gözaltına aldı. Kanlar içinde kalan Bilal Akman, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Onur Duygulu ile arkadaşı Ramazan A. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polisteki ifade işlemleri sabah saatlerinde tamamlanan eski eş Onur Duygulu ve arkadaşı Ramazan A., adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olayda yaralanan ve tedavisi tamamlanan Bilal Akman ise taburcu edildi. Tedavisine evde devam edilen Akman'a kendisini vuran Onur Duygulu'nun montunun verildiği iddia edildi.

Montun kendilerine ait olmadığını belirten baba Süleyman Akman, "Hastanede bize Onur Duygulu'nun montu verilmiş. Üstelik montun cebince bir kutu 7.65 çapında kullanılmamış mermi var. Bu nasıl bir iş anlamadım" dedi.

Baba Süleyman Akman, eski damadına ait olduğunu söylediği montu ve cebindeki mermileri, evine çağırdığı polis ekiplerine teslim etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel