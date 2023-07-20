Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirdiği saldırıda 2'si oğlu, 1'i torunu ve ağabeyi olmak üzere ailesinden 16 kişiyi kaybeden Bayram Yaman, böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Dürümlü katliamında ailesinden 16 kişi kaybeden Bayram Yaman hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirdiği saldırıda 2'si oğlu, 1'i torunu ve ağabeyi olmak üzere ailesinden 16 kişiyi kaybeden Bayram Yaman, böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti.

PKK'lı teröristlerin 12 Mayıs 2016'da Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu merkez Sur ilçesine bağlı Tanışık köyü Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda Bayram Yaman; 2 evladı, 1 torunu, ağabeyi olmak üzere ailesinden 16 kişi kaybetti. Yaman, o acıyla 7 yıl böbrek rahatsızlığı çekti. Diyaliz hastası olan Yaman, dün hayatını kaybetti.

Bayram Yaman'ın yeğeni Hacı Çelebi Yaman, 2016'da olan olayda amcasının, 2 oğlunu, torunu, ağabeyi ve yeğenleri olmak üzere 16 yakınını kaybettiğini hatırlattı.

Amcasının o günden bugüne kadar hastalandığını ve böbrek hastası olduğunu söyleyen Yaman, o acıyla bugüne kadar gelebildiğini dile getirdi.

Söylenecek çok şey olduğunu kaydeden Yaman, şöyle konuştu:

"Uğun ne onların yeridir, ne de zamanıdır. Amcam dün vefat etti. Taziyenin son gününe giriyoruz. Ne bir yetkili bizi aradı, arayan, soran olmadı. Hiç kimse taziye dileğinde bulunmadı. Demek ki bizim değerimiz o gündü. Bir aile teröre 16 can, şehit veriyorsa ve devlet yetkilisi birinin gelmemesi en büyük hatadır."