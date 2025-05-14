Duru ve AÇEV, Deprem Bölgesindeki Çocuklar için 'Oynaya Oynaya' Projesini Başlattı

Kişisel temizlik markası Duru ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), çocukların oyun hakkını desteklemek ve gelişimlerine katkı sunmak amacıyla "Oynaya oynaya" isimli projeyi hayata geçirdi. Proje, ilk etapta deprem bölgesinde yer alan konteyner kentlerde uygulanmaya başladı.

Bu kapsamda, Adıyaman, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ve Hatay'ın Defne ilçesinde yer alan AÇEV Çocuk ve Aile Merkezleri'nde yaşayan çocuklara, eğitici kutu oyunları ulaştırılıyor. Bir yıl içinde toplam 7 bin 500 çocuğun bu oyunlarla buluşturulması hedefleniyor.

Lansmana Evyap Kişisel Temizlik Kategorisi yöneticileri ile birlikte Duru'nun marka yüzü oyuncu Alina Boz da katılarak projeye destek verdi.

Projenin tanıtımı, Adıyaman'daki AÇEV Çocuk ve Aile Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

Evyap Kişisel Temizlik Pazarlama Direktörü Mehmet Arıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden hemen sonra aksiyon alarak bölgeye destek olduklarını anlattı.

AÇEV ile ortak proje yürüttüklerini ifade eden Arıoğlu, şöyle konuştu:

"Duru markası olarak geçmişte hem bu bölgede hem de farklı şehirlerde birçok sosyal sorumluluk faaliyetinde bulunduk. Depremin ardından konteyner kentlere yardımda bulunarak 80 bin kişisel temizlik ürünü ve 100 bin çocuk bezini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ayrıca kişisel temizlik üniteleri gönderdik, aşevi yapımlarına destek verdik ve Kızılay aracılığıyla 30 gün boyunca iyilik kolilerinin dağıtımına katkı sağladık."

Proje hakkında bilgi veren Arıoğlu, "Çocuklar bizim için çok kıymetli. Bu yüzden yalnızca yetişkinlere değil, çocuklara da dokunan projeler geliştiriyoruz. Daha önce İhtiyaç Haritası iş birliğiyle 'Hayal Gemisi' projesini hayata geçirdik. Bugün de Açev ile birlikte yürüttüğümüz 'Oynaya Oynaya' projesinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu proje kapsamında 0-6 yaş ve 3-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik gelişim odaklı kutu oyunlarını 7 bin 500 çocuk ve aileyle buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Oyuncu Alina Boz, proje kapsamında Adıyaman'daki çocuklarla bir araya gelmenin kendisi için anlamlı ve etkileyici olduğunu belirtti.

Duru ve AÇEV iş birliğiyle yürütülen "Oynaya Oynaya" projesine destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade eden Boz, şunları söyledi:

"Bu projede asıl amaç, çocukların gelişimlerini desteklemek. Deprem sonrası yaşanan travmalar nedeniyle çocukların yaşadıklarını sözlü olarak ifade etmeleri kolay olmuyor. Bu nedenle AÇEV ve Duru, çocukların duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitici kutu oyunları geliştirmiş. Az önce çocuklarla birlikte oyunlar oynadım. Gerçekten pırıl pırıl çocuklar, yüzlerinde umut ve mutluluk vardı. Onların gözlerindeki ışıltıyı görmek bana da büyük bir mutluluk verdi."

Afetzede vatandaşlardan Fidan Göçmez de depremde kentin büyük hasar gördüğünü hatırlattı.

AÇEV'in önemine değinen Göçmez, "Benim çocuklarım 2 yıldır burada güzel eğitimler almaktadır. Öğretmenler ve yetkililer bizimle yakından ilgileniyorlar. Buraya çocuklarım geldiğinde kafam çok rahat çocuklarımın geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bende geliyorum buraya bizzat görüyorum bunları." diye konuştu.