Dursun Özbek: "Tff, Galatasaray Nefretiyle Yönetilmektedir"

Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik "Biz konuşunca sürekli ceza veriyorsun. Seçim döneminde 'Başkanlar konuşsun, ceza vermeyeceğim' dedin. Para cezası, men cezası veriyorsun; yetmiyor, basın toplantılarında ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Size kim ceza verecek? TFF'nin Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır. Taraftarımız bilmelidir ki TFF, Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşılan Monaco mağlubiyetinden dolayı üzüntülerini dile getiren Özbek, "Şampiyonlar Ligi iddiamızın devam etmesine engel olmayacak bu sonuç. Takımımıza önemli hedefler koymuştuk. İki maçımız daha var, bu iki maça konsantreyiz. Takımımıza güveniyorum, Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Artık susmak mümkün değil" diyerek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu eleştiren Özbek, özetle şunları söyledi:

"TFF Başkanı, önemli Monaco maçımız öncesi yaptığı maksatlı açıklamayla tarafsızlığını kaybetmiştir. Göreve geldiğinden beri iki tane olağanüstü açıklama yaptı, ikisi de kulübümüze cevap vermek için. Sanki Türk futbolunda başka problem yokmuş gibi uçaktan iner inmez bize laf yetiştirmek için kamera karşısına geçti. Neymiş efendim, kuranın mutluluğunu ve gururunu yaşayamamış. Benim en önemli Şampiyonlar Ligi maçımın olduğu gün bu açıklamayı yapıyorsun. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı milli gururu hak etmiyor mu? Milli bir olay değil mi yani? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşmasının sonunda Galatasaray'a başarılar diliyor. Yaptığın açıklamalarla sen aslında başarıyı Monaco'ya dilemiş vaziyettesin. Bütün Türkiye'ye soruyorum, 'Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar' lafı federasyon başkanına yakışıyor mu? Köpek kim, çomaksız gezen kim; açıklamak zorunda. Kuzu-aslan laflarını da netleştirmesi gerekiyor.

"Bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz"

Konuşmalarda 'Dursun abi, Dursun abi' diyorsun; sonra kameralar karşısında 'Kuzu gibi dinlediler' diyorsun. Türk futboluna bu jargonu sokmak son derece yanlış. Bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz. Biz size pozisyonları gösterdik. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim? 'Sen beni koyun gibi dinledin' mi diyeceğim? Videoyu izlettik, 'Maçta Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş' dedi. Biz takım ayrımı yapmıyoruz. İster Galatasaray, ister Fenerbahçe, ister Beşiktaş; bir hak yeme varsa cezanın gelmesi lazım. Sen en tarafsız olması gereken kurumun başındasın. Pozisyonlar hakkında konuşuyorsun, yorum yapıyorsun ya. Yayıncı kuruluşa Galatasaray lehinde yorum yaptıkları için aba altında sopa gösteriyorsun. Sadece Galatasaray'ı konuşuyorsun. Bu gündemle yaptığın basın toplantısında tarafsız olduğunu sanıyorsun. Açıkçası buna nasıl inandığını çok merak ediyorum.

"TFF'nin Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır"

Biz konuşunca sürekli ceza veriyorsun. Seçim döneminde 'Başkanlar konuşsun, ceza vermeyeceğim' dedin. Galatasaray Başkanı'na ceza vere vere vere yasa gereği başkanlık koltuğundan onu indireyim düşüncesinde olduğunu düşünüyorum. Para cezası, men cezası veriyorsun; yetmiyor, basın toplantılarında ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Size kim ceza verecek? Sen disiplin talimatlarıyla cevap vereceksin. Yarım saat, 45 dakikalık toplantının konusu sadece Galatasaray olamaz. TFF'nin Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır. Taraftarımız bilmelidir ki TFF, Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir. Biz kavgaya girmek istemesek de onlar tam tersini yapmaya çalışıyorlar. Aldıkları tutarsız adaletsiz kararlarla, 'Kuzu gibi dinlediler' demekle gerginliği en üst seviyeye taşıyorsun. 'Kuzu gibi dinlediler' ne demek? Önemli günler geçiriyoruz. Buradan son bir sözüm de Galatasaray'ı sevenler için olacak. Bu takım son 3 sezon tüm ittifakları yenerek şampiyon oldu. Yine başaracağız. Her zamanki gibi birlikte başaracağız. Şimdi tam kenetlenme zamanı. Dört bir taraftan yaylım ateşine tutulmuş durumdayız."

"Sahadan kaçarak protesto etmeyiz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özbek, "TFF'nin yaklaşımını protesto ediyoruz. Biz hiçbir zaman sahadan çekilerek, kaçarak protesto etmeyiz. Biz mücadelemizde alışığız, son 3 senedeki olaylara bakın. Hep benzer gelişiyor. Bu sezon katılmalar da oldu. Böyle bir şey var mı ya? Yorumcular yorum yapıyor, Galatasaray lehine yapılan yorumun muhatabı TFF Başkanı oluyor. Hocasına tek laf ettiği kulüp Galatasaray. Konuşan yöneticisine en üst seviyeden cezayı basıyor. Sabırla bir şeyin peşinde koşuyoruz. Başkan olduğum günden itibaren kendi camiamın içinde de iştirak ettiğim tüm turnuvalarda sevgi iklimini öne çıkardım. Gerek konuşmalarımda gerek hitabet tarzımda buna çok dikkat ettim. Sayın Başkan, bu tavrımı yanlış anlamış. 'Kuzu gibi dinlediler', yok efendim 'Köpeksiz köyde çomaksız dolaşıyorlar'. Aynı seviyeye inmemek için büyük gayret gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

"Icardi'nin Galatasaray'la ne problemi olabilir"

Takımın yıldız santrforlarından Mauro Icardi'nin son durumuna ilişkin de Özbek, "Icardi'nin Galatasaray'la ne problemi olabilir? Bizim en önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Son 3 sezonda yaptığı katkıyı kim yadsıyabilir? Galatasaray'ın ikonları arasında yer almış bir isim. Galatasaray yönetimini bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor" dedi.

"Toplantıda 'Fenerbahçe'nin hakkı yendi, yenmedi' konuşulmadı"

Fenerbahçe maçına değinen Özbek, şunları dile getirdi:

"TFF'deki toplantıda 8 dakikalık sunum hazırladık pozisyonları içeren. TFF yetkililerine izlettik, başkan da oradaydı. Orada Fenerbahçe'nin hakkı yendi, yenmedi; öyle bir şey konuşulmadı. Pozisyonlar üzerinde konuştuk. O öyle olmadı, bu böyle olmadı, konuştuk. Bilahare yaptığı basın toplantısında başkan, 'Orada aslında sonuca tesir edecek husus yok, Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir' diyor. Bu manada bir açıklama yapıyor. 'Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak için illaki penaltı pozisyonu olması gerekmez, sonuca etki edecek' diyor. Bu bir. İkincisi, Kendisinin ifadesiyle 'Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir' diyor. Peki sen öyle yorumladın, futbol bilginle öyle yorumladın. Her iki halde de gerek Fenerbahçe'nin gerek Galatasaray'ın hakkı yendiyse ceza verilmesi gerekmez mi? Niye vermedin? Kimse merak etmesin. Galatasaray, koyduğu hedefe ulaşacaktır ve taraftarını da sezon sonunda memnun edecektir."

"Bizi şikeyle ilişkilendirmeye kimsenin gücü yetmez"

Özbek, futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

"TFF'nin yaptığı gerek yasal gerek yasa dışı bahisle ilgili kararlarını desteklediğimizi söyledik daha önce. Sözümüzün arkasındayım. Kulüp olarak arkasındayız. Orada herhangi bir şey yok. Elbette ki şikeye karışan varsa, tevessül eden varsa TFF cezasını verecektir. Sorunun anlamı şu, 'TFF'nin bu tarafsız tutumu Galatasaray'ı bir şekilde şikeyle ilgilendirmeye kadar gider mi' diye soruyorsun aslında. Bu kimsenin haddi değil. Galatasaray'ı ben yönetiyorum arkadaşlarımla beraber. Biz ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Galatasaray'ın adını kimse bu tip bir uygulamaya bulaştıramaz. Ona ne TFF'nin ne başka birinin gücü yeter."

"İstifaya davet etmek bizim işimiz değil"

Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TFF Başkanı'nı istifaya davet etmek bizim işimiz değil. TFF Başkanı zaten kendisi 'Yönetemediğimde kendim giderim' diyor. Şimdi yapması gereken, bu işi yönetebilmiş mi, yönetememiş mi. Öz eleştirisini yapmış. 'Allah'ın lütfuyla göreve geldim' diyor. Allah'ın sopası yok. Otur, yaptığın uygulamalara bak, o koltukta oturmayı hak ediyor musun, kararını ver. Ne demek 'Kuzu gibi dinlediler'? Sen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve Başkanvekiline 'Beni kuzu gibi dinlediler' diyemezsin. Haddinde böyle bir şey yok. Ne zannediyorsun kendini? Geçmişte tehdit, bugün tehdit. Neredeyiz biz?"