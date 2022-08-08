Dursun Özbek: "Takviye yapmamız gereken alanlar olduğunu düşünüyorum" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dursun Özbek: "Takviye yapmamız gereken alanlar olduğunu düşünüyorum"

Dursun Özbek: 'Takviye yapmamız gereken alanlar olduğunu düşünüyorum'

Antalyaspor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "İstediğimiz oyunu oynadık mı? Hayır. Zaten sezonun başındayız, hazırlıklarımız devam edecek.

 - Güncelleme:

Antalyaspor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "İstediğimiz oyunu oynadık mı? Hayır. Zaten sezonun başındayız, hazırlıklarımız devam edecek. Şu anda takviye yapmamız gereken alanlar olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun vereceği bir karar" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1-0 kazanılan Antalyaspor maçı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Stat dışında yoğun bir taraftar ilgisi ile karşılaşana Özbek, "Yeni sezon hayırlı olsun. Umarım sakatlık olmadan bir sezon yaşarız. Bu sene ligin sonunda cumhuriyetimizin 100'uncu yılını kutlayacağız. O yüzden Cumhuriyetimize yakışır şekilde ligi sürdürmemiz lazım. Bugün hava çok sıcak. Oyuncular elinden geleni yaptılar. İstediğimiz oyunu oynadık mı? Hayır. Zaten sezonun başındayız, hazırlıklarımız devam edecek. Takımın daha da güçlenmesi için oyuncularımız var. Onlar da dahil olması ile en güzel günleri yaşatacağız. 3 puanımız hayırlı olsun" dedi.

TRANSFER MESAJI

Yeni transfer olacak mı sorusunu da cevaplandıran Özbek, "Sezonun başlaması ile eksiklikler daha yeni ortaya çıkıyor. Şu anda takviye yapmamız gereken alanlar olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun vereceği bir karar. Güzel günler Galatasaray'ı bekliyor. Bizim görevimiz Galatasaray'ı hizmet etmektir. Ben hizmetten yorulmadım. Hiçbir zaman da yorulmayacağız. Elimizden gelenin en iyisini Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için yapacağız. Galatasaray cumhuriyetin yüzüdür" sözlerine yer verdi.

(Ertuğrul Gün - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Dursun Özbek Antalyaspor Galatasaray Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title