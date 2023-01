Durdurulan tırın dorsesinde 87 kilo esrar bulunan sürücü: Hepsi benim

Durdurulan tırın dorsesinde straforlar içinde 87 kilo esrar ele geçirildi: 6 gözaltı

ADANA - Adana'da durdurulan tırın dorsesinde straforlar içinde 87 kilo 250 gram esrar ele geçirirken, 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada doğu illerinden kente gelen bir tırda uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı. Adana'ya giriş yapan tır, polis tarafından merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ne kadar takip edildi. Burada tır sürücüsü Yaşar E.'yi (52), Necati A., Kenan Can U. (21), Düzgün Can G. (21), Agit E. ve Şenol A. karşıladı. Polis, tam o anda baskın yaparak şüphelileri gözaltına aldı. tırda yapılan aramada dorse bölümünde straforlar içine gizlenmiş halde 87 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü. Tır sürücüsü Yaşar E.'nin ifadesinde "Ben normal yük aldığımı zannediyordum. Araçta esrar olduğundan haberim yoktu" dediği, Kenan Can U., Düzgün Can G., Agit E. ve Şenol A.'nın suçlamaları kabul etmediği, diğer şüpheli Necati A.'nın ise "87 kilogram esrarın hepsi benim" diyerek suçu kabul ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

