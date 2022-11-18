Üye Girişi
Haberi Paylaş

DURDURULAN TIR'DAN 133 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Güncel Haberler

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada, Afganistan uyruklu, 56'sı çocuk, 133 kaçak göçmen yakalandı.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada, Afganistan uyruklu, 56'sı çocuk, 133 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen Serdar S. idaresindeki TIR'ı takibe aldı. Ayrıca içerisinde Cumhur E. ve Oğuzhan B.'nin bulunduğu bir aracın da TIR'a öncülük ettiği belirlendi. 2 araç, 17 Kasım'da saat 03.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Nenehatun rampalar mevkisinde durduruldu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 56'sı çocuk olmak üzere 133 kaçak göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, İl Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Cumhur E., Serdar S. ve Oğuzhan B. ise gözaltına alınıp, tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Afganistan Göçmen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title