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Durdurulan araçtan ruhsatsız 20 tabanca çıktı; 2 gözaltı

Durdurulan araçtan ruhsatsız 20 tabanca çıktı; 2 gözaltı

Güncel Haberler

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde polisin durdurduğu hafif ticari araçta ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde polisin durdurduğu hafif ticari araçta ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus ekipleri, dün akşam Seyhan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi; sürücü Murat Ö. ile yanındaki Nebi A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

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