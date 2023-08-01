Durdurulan araçtan 177 kilo uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa'da polis tarafından takibe alınarak durdurulan araçta 177 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.