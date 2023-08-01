Üye Girişi
Haberler

Durdurulan araçtan 177 kilo uyuşturucu çıktı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da polis tarafından takibe alınarak durdurulan araçta 177 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Durdurulan araçtan 177 kilo uyuşturucu çıktı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da polis tarafından takibe alınarak durdurulan araçta 177 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşındığını belirledikleri bir aracı takibe aldı. Aracı durdurup operasyon yapan ekipler, 13 valizde 300 adet vakumlu poşetin içerisinde 177 kilogram skunk maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title