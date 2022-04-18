Durdurulan araçta 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

BİTLİS'te, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta 2 kilo 16 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü sırasında durdurulan araçta arama yaptı. Aramada, 2 kilo 16 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili M.E. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.