Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hafza, kurtarılamadı (2) - Haberler

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Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hafza, kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı - Hasan Bozbey - Güncel
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Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hafza, kurtarılamadı (2)

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Orhangazi ilçesinde, hastaneye sevk edildiği ambulansta duran kalbi çalıştırılan ancak tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Hafza Yılmaz'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, hastaneye sevk edildiği ambulansta duran kalbi çalıştırılan ancak tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Hafza Yılmaz'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 4 yaşındaki Hafza için ilçeye bağlı Örnekköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tabuta sarılarak gözyaşı döken baba Emrah Yılmaz, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durdu. Hafza, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),


Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel

Bursa Adli Tıp Kurumu, Orhangazi, Cenaze, Bursa, Güncel, Haberler

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