Duran: İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırıları Bölge Huzurunu Tehdit Ediyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının yalnızca Suriye'nin güvenliğini değil, tüm bölgenin huzurunu tehdit ettiğini vurguladı ve Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları, sadece Suriye'nin istikrar ve güvenliğini değil, bölgemizin tamamının huzurunu hedef almaktadır." ifadesini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları, sadece Suriye'nin istikrar ve güvenliğini değil, bölgemizin tamamının huzurunu hedef almaktadır. Suriye'nin egemenliğini ve birliğini tehdit eden bu saldırıyı kınıyorum. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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