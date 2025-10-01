Haberler

Duran: İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Kabul Edilemez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırıyı kınadı ve bu durumu uluslararası hukuka açık bir saldırı olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

Filoya yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Küresel Sumud Filosu'na yapılan bu müdahale, tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Sivil aktivistlerin ve gönüllülerin tek amacı, ambargo altındaki masum insanlara gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaktır.

Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail, bu suçuna uluslararası sularda sivil ve barışçıl aktivistlere saldırarak bir yenisini eklemiştir. İsrail'in bu müdahalesi, sadece insanlık onuruna değil, aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Tüm uluslararası toplumu, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum."

