Duraliler'de hayırsever İnan çifti tarafından yaptırılacak lisenin temeli atıldı

Kepez ilçesinin Duraliler Mahallesi'nde yapılacak Nevzat İnan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temeli atıldı.

Mahallede 9 bin 449 metrekarelik alana hayırseverler Nevzat ve Mesude İnan çifti tarafından yaptırılacak lisenin temel atma törenine Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, kentte eğitimin kalitesini artırmak için büyük bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Eğitim yatırımlarına katılarından dolayı hayırseverlere teşekkür eden Yazıcı, "Bu işi yapmak için tabi ki para gerekiyor ama para her şeyi çözmüyor. Bunu yapmak için ön koşullardan biri gönlü güzel bir insan olmaktır. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah sizin gibi hayırseverlerimizin sayısını artırsın. Devlet millet işbirliğinin en güzel örneklerini sayenizde ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Tütüncü ise eğitim yatırımlara büyük önem verdiklerini belirterek, "İlçemiz gelişmeye devam ediyor. Eğitimle gençlere bambaşka bir ufuk çizmeye devam ediyoruz. Son derece önemli bir nüfus yoğunluğuna hitap eden Duraliler bölgesini güzel bir meslek lisesine kavuşturuyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nevzat İnan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temeli atıldı.