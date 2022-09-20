Durakta fenalaşan yaşlı kadını belediye şoförü hastaneye yetiştirdi Güncel Haberler Olay anının yansıdığı otobüs kamerası görüntüsü Fenalaşan yaşlı kadının otobüse temizlik görevlisi tarafından bindirilmesi Belediye otobüsü şoförünün hastaneye doğru gitmesi Yaşlı kadına yardım eden yolcular Durakta fenalaşan yaşlı kadını belediye şoförü hastaneye yetiştirdi SAKARYA -... Olay anının yansıdığı otobüs kamerası görüntüsü Fenalaşan yaşlı kadının otobüse temizlik görevlisi tarafından bindirilmesi Belediye otobüsü şoförünün hastaneye doğru gitmesi Yaşlı kadına yardım eden yolcular Durakta fenalaşan yaşlı kadını belediye şoförü hastaneye yetiştirdi SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde durakta beklerken rahatsızlanan yaşlı kadın, belediye otobüsüyle hastaneye ulaştırıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yazlık-Maltepe arasında yolcu taşıyan İbrahim Pehlivan yönetimindeki 9-A numaralı belediye otobüsü, Gar Meydanı'nda yolcu almak için durdu. Bu sırada durakta bulunan 80 yaşlarındaki kadın fenalaşarak yere yığıldı. Bilinci kapanan kadını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu şoföre bildirdi. Şoför ve belediye temizlik personeli, yolcuların da yardımıyla yaşlı kadını otobüse taşıdı. Güzergahını değiştiren şoförün, korna çalarak hastaneye yetiştirdiği kadın, ameliyata alındı. Kadının sağlık durumunu Olay anı araç kamerasına yansıdı. Kaynak: AA / Güncel Sakarya Güncel Haberler

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