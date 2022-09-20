Durakta fenalaşan yaşlı kadını belediye şoförü hastaneye yetiştirdi
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Olay anının yansıdığı otobüs kamerası görüntüsü Fenalaşan yaşlı kadının otobüse temizlik görevlisi tarafından bindirilmesi Belediye otobüsü şoförünün hastaneye doğru gitmesi Yaşlı kadına yardım eden yolcular Durakta fenalaşan yaşlı kadını belediye şoförü hastaneye yetiştirdi SAKARYA -...
Olay anının yansıdığı otobüs kamerası görüntüsü
Fenalaşan yaşlı kadının otobüse temizlik görevlisi tarafından bindirilmesi
Belediye otobüsü şoförünün hastaneye doğru gitmesi
Yaşlı kadına yardım eden yolcular Durakta fenalaşan yaşlı kadını belediye şoförü hastaneye yetiştirdi
SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde durakta beklerken rahatsızlanan yaşlı kadın, belediye otobüsüyle hastaneye ulaştırıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yazlık-Maltepe arasında yolcu taşıyan İbrahim Pehlivan yönetimindeki 9-A numaralı belediye otobüsü, Gar Meydanı'nda yolcu almak için durdu.
Bu sırada durakta bulunan 80 yaşlarındaki kadın fenalaşarak yere yığıldı. Bilinci kapanan kadını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu şoföre bildirdi. Şoför ve belediye temizlik personeli, yolcuların da yardımıyla yaşlı kadını otobüse taşıdı.
Güzergahını değiştiren şoförün, korna çalarak hastaneye yetiştirdiği kadın, ameliyata alındı. Kadının sağlık durumunu
Olay anı araç kamerasına yansıdı.