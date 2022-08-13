'Duraklar Yarışıyor' Anadolu Yakası'nda Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta, Ataşehir'deki Anadolu Avrupa Yardımlaşma Bütünleşme Taksi Derneği Başkanı Ahmet Altuğ'u konuk aldı. Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta, Ataşehir'deki Anadolu Avrupa Yardımlaşma Bütünleşme Taksi Derneği Başkanı Ahmet Altuğ'u konuk aldı. İstanbul'u durak durak gezen Onur Sakar taksi başkanlarına sorular soruyor, yarışma sırasında taksi şoförleri de kendi aralarında sorulara doğru yanıt arıyor. 10 SORUDAN 7'SİNİ DOĞRU BİLDİ Sakar'ın bu haftaki konuğu Anadolu Avrupa Yardımlaşma Bütünleşme Taksi Derneği Başkanı Ahmet Altuğ oldu. Sakar'ın sorduğu 10 sorudan 7 doğru cevap veren Altuğ, programı severek dinlediklerini ve katılımcı olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Başakşehir Ataşehir Güncel Haberler

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